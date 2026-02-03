Milano 17:35
46.421 +0,90%
Nasdaq 21:07
25.196 -2,11%
Dow Jones 21:07
49.050 -0,72%
Londra 17:40
10.315 -0,26%
Francoforte 17:37
24.781 -0,07%

Piazza Affari: si muove sotto la parità il settore automotive dell'Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: si muove sotto la parità il settore automotive dell'Italia
Si muove al ribasso il comparto italiano auto e ricambi, che perde lo 0,42%, scambiando a 285.611,72 punti.
Condividi
```