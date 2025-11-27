Milano 9:39
43.244 +0,26%
Nasdaq 26-nov
25.237 +0,87%
Dow Jones 26-nov
47.427 +0,67%
Londra 9:38
9.695 +0,03%
23.808 +0,34%

Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 26/11/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 26 novembre

Rialzo marcato per il Light Sweet Crude Oil, che archivia la sessione in utile dello 0,76% sui valori precedenti.

Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 58,06. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 58,97. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 59,88.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
