Milano 13:50
45.861 +0,73%
Nasdaq 30-gen
25.552 0,00%
Dow Jones 30-gen
48.892 -0,36%
Londra 13:50
10.283 +0,58%
Francoforte 13:50
24.734 +0,80%

Borsa: Profondo rosso per Shanghai, in discesa del 2,48%

L'Indice della Borsa di Shanghai termina a 4.015,75 punti

In breve, Finanza
Affonda sul mercato Shanghai, che esibisce un -2,48% e chiude la seduta a 4.015,75 punti.
