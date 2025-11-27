Milano 17:35
43.220 +0,21%
Nasdaq 26-nov
25.237 +0,87%
Dow Jones 26-nov
47.427 +0,67%
Londra 17:35
9.694 +0,02%
Francoforte 17:35
23.768 +0,18%

Borsa: Giornata cauta per Francoforte (+0,18%)

Il DAX termina gli scambi a 23.767,96 punti

Non si allontana dalla parità Francoforte, che mostra un deludente +0,18%, archiviando la seduta a 23.767,96 punti.
