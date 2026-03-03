Milano
10:39
44.640
-3,54%
Nasdaq
2-mar
24.993
+0,13%
Dow Jones
2-mar
48.905
-0,15%
Londra
10:39
10.525
-2,37%
Francoforte
10:39
23.876
-3,09%
Martedì 3 Marzo 2026, ore 10.56
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Francoforte in caduta libera (-1,75%)
Borsa: Francoforte in caduta libera (-1,75%)
Il DAX inizia gli scambi 24.207,44 punti
In breve
,
Finanza
03 marzo 2026 - 09.05
L'Indice della Borsa di Francoforte affonda dell'1,75% a quota 24.207,44 in apertura.
