Milano 17:35
46.473 +1,48%
Nasdaq 18:18
24.876 +0,32%
Dow Jones 18:18
49.267 -0,26%
Londra 17:35
10.687 +0,56%
Francoforte 17:35
25.261 +0,87%

Borsa: Giornata positiva per Francoforte, in rialzo dello 0,87%

Il DAX termina gli scambi a 25.260,69 punti

Francoforte lievita dello 0,87% e archivia la seduta a 25.260,69 punti.
