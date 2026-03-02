Milano 17:09
46.247 -2,04%
Nasdaq 17:09
24.928 -0,13%
Dow Jones 17:09
48.861 -0,24%
Londra 17:09
10.783 -1,17%
Francoforte 17:08
24.694 -2,33%

Borsa: Francoforte in caduta libera (-2,33%)

Il DAX inizia gli scambi 24.695,44 punti

Finanza
L'Indice della Borsa di Francoforte affonda del 2,33% a quota 24.695,44 in apertura.
