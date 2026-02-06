Milano
5-feb
45.820
0,00%
Nasdaq
5-feb
24.549
-1,38%
Dow Jones
5-feb
48.909
-1,20%
Londra
5-feb
10.309
0,00%
Francoforte
5-feb
24.491
0,00%
Venerdì 6 Febbraio 2026, ore 08.31
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Chiusura in rosso per Shanghai, in calo dello 0,89%
Borsa: Chiusura in rosso per Shanghai, in calo dello 0,89%
L'Indice della Borsa di Shanghai archivia la giornata a 4.065,58 punti
In breve
,
Finanza
06 febbraio 2026 - 08.20
Ribasso per Shanghai, in flessione dello 0,89%, termina le contrattazioni a 4.065,58 punti.
Condividi
