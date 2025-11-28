OPS Italia, assemblea approva bilancio e altri punti odg

(Teleborsa) - L’assemblea degli azionisti di OPS Italia
(ex EEMS Italia), società italiana quotata sul mercato Euronext Milan che opera nei servizi per l’energia e la telefonia, ha approvato in sede ordinaria tutti i punti
all’ordine del giorno: l'approvazione del Bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024
, di riportare a nuovo la perdita
dell’esercizio pari a 3.187.341 euro, di approvare la situazione patrimoniale al 31 luglio 2025
, come illustrata dal Consiglio di Amministrazione e accompagnata dalle Osservazioni del Comitato per il controllo sulla gestione, che evidenzia una perdita pari a 742 migliaia di euro e un patrimonio netto paria 715 migliaia, di non procedere, allo stato, alla riduzione del capitale sociale
(art 2446 codice civile), rinviando ogni determinazione in merito all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, di autorizzare il Presidente e il legale rappresentante, anche disgiuntamente, a porre in essere gli adempimenti conseguenti, di approvare la politica di remunerazione
di "Ops Italia S.p.A.", di esprimere parere favorevole in merito alla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione di "Ops Italia S.p.A.".L’assemblea degli azionisti non prevedeva
all’ordine del giorno la conferma dell’amministratore indipendente
e Presidente del Comitato per il controllo sulla gestione, Marco Gnecchi, cooptato il 21 ottobre dal Consiglio di amministrazione in sostituzione dell'amministratore Francesco La Fauci. Non essendo incluso nell’ordine del giorno la conferma dell’Amministratore cooptato, questo è
decaduto dalla carica con effetto immediato. Il Consiglio di amministrazione si è riunito
pertanto, subito dopo l’assemblea degli azionisti, per cooptare nuovamente Marco Gnecchi
che, presente in riunione, ha accettato la carica.