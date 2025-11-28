OPS Italia, assemblea approva bilancio e altri punti odg

OPS Italia

(Teleborsa) -(ex EEMS Italia), società italiana quotata sul mercato Euronext Milan che opera nei servizi per l’energia e la telefonia,all’ordine del giorno: l'approvazione del, didell’esercizio pari a 3.187.341 euro, di approvare la, come illustrata dal Consiglio di Amministrazione e accompagnata dalle Osservazioni del Comitato per il controllo sulla gestione, che evidenzia una perdita pari a 742 migliaia di euro e un patrimonio netto paria 715 migliaia,(art 2446 codice civile), rinviando ogni determinazione in merito all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, di autorizzare il Presidente e il legale rappresentante, anche disgiuntamente, a porre in essere gli adempimenti conseguenti, di approvare ladi "Ops Italia S.p.A.", di esprimere parere favorevole in merito alla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione di "Ops Italia S.p.A.".all’ordine del giorno lae Presidente del Comitato per il controllo sulla gestione, Marco Gnecchi, cooptato il 21 ottobre dal Consiglio di amministrazione in sostituzione dell'amministratore Francesco La Fauci. Non essendo incluso nell’ordine del giorno la conferma dell’Amministratore cooptato, questo èdecaduto dalla carica con effetto immediato. Ilpertanto, subito dopo l’assemblea degli azionisti,che, presente in riunione, ha accettato la carica.