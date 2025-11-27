d'Amico vende la sua nave più vecchia per 19,5 milioni di dollari

d'Amico International Shipping

(Teleborsa) -(DIS), società attiva nel trasporto marittimo e quotata su Euronext STAR Milan, ha comunicato che la propria controllata operativa d'Amico Tankers ha firmato un, una "MR" di portata lorda pari a 47.200 tonnellate, costruita nel 2011 presso Hyundai Mipo (Corea del Sud), per un importo totale pari a, e con consegna agli acquirenti, prevista entro fine dicembre 2025.Grazie a questo accordo, d'Amico Tankers, generando circa 14,5 milioni di dollari di cassa, al netto delle commissioni e del rimborso del debito bancario esistente. Ad oggi, la flotta DIS comprende 31 navi cisterna a doppio scafo (MR, Handysize e LR1, di cui 29 navi di proprietà e 2 a noleggio a scafo nudo), con un'età media relativa alle navi di proprietà e a noleggio a scafo nudo pari a circa 9,7 anni."Sono lieto di annunciare il raggiungimento di un accordo per la vendita della MT Glenda Meryl, una nave costruita nel 2011 e la più vecchia della nostra flotta - ha detto l'- Con questa operazione, insieme alla vendita di due sue navi gemelle avvenuta nel corso dell'anno, la quota di navi “eco-design” sul totale della nostra flotta raggiungerà il 93% entro la fine del 2025. Questo risultato rappresenta un passo significativo nell'attuazione della nostra strategia, che mira alla gestione di una flotta moderna ed efficiente nei consumi, a sostegno sia dei nostri obiettivi di sostenibilità che di profittabilità".