d'Amico vende la sua nave più vecchia per 19,5 milioni di dollari
(Teleborsa) - d'Amico International Shipping (DIS), società attiva nel trasporto marittimo e quotata su Euronext STAR Milan, ha comunicato che la propria controllata operativa d'Amico Tankers ha firmato un accordo per la vendita della MT Glenda Meryl, una "MR" di portata lorda pari a 47.200 tonnellate, costruita nel 2011 presso Hyundai Mipo (Corea del Sud), per un importo totale pari a 19,5 milioni di dollari, e con consegna agli acquirenti, prevista entro fine dicembre 2025.

Grazie a questo accordo, d'Amico Tankers cederà la nave più vecchia all'interno della propria flotta, generando circa 14,5 milioni di dollari di cassa, al netto delle commissioni e del rimborso del debito bancario esistente. Ad oggi, la flotta DIS comprende 31 navi cisterna a doppio scafo (MR, Handysize e LR1, di cui 29 navi di proprietà e 2 a noleggio a scafo nudo), con un'età media relativa alle navi di proprietà e a noleggio a scafo nudo pari a circa 9,7 anni.

"Sono lieto di annunciare il raggiungimento di un accordo per la vendita della MT Glenda Meryl, una nave costruita nel 2011 e la più vecchia della nostra flotta - ha detto l'AD Carlos di Mottola - Con questa operazione, insieme alla vendita di due sue navi gemelle avvenuta nel corso dell'anno, la quota di navi “eco-design” sul totale della nostra flotta raggiungerà il 93% entro la fine del 2025. Questo risultato rappresenta un passo significativo nell'attuazione della nostra strategia, che mira alla gestione di una flotta moderna ed efficiente nei consumi, a sostegno sia dei nostri obiettivi di sostenibilità che di profittabilità".
