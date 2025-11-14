Milano 13:43
Piazza Affari: peggiora D'Amico

(Teleborsa) - Ribasso per il leader mondiale nel trasporto marittimo, che tratta in perdita del 4,05% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a D'Amico rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve di D'Amico è in rafforzamento con area di resistenza vista a 5,362 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 5,127. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 5,597.

