d'Amico, Intesa incrementa target price con buona visibilità sul quarto trimestre

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo
ha incrementato a 6,30 euro
per azione (dai precedenti 5,30 euro) il target price
su d'Amico International Shipping
(DIS), società attiva nel trasporto marittimo e quotata su Euronext STAR Milan, confermando la raccomandazione
sul titolo a "Buy
" visto l'upside potenziale del 19%.
Gli analisti scrivono che d'Amico ha registrato
una solida performance nel terzo trimestre del 2025, registrando un utile netto di 24,3 milioni di dollari, con un leggero miglioramento delle tariffe spot medie e una solida copertura contrattuale. È stato proposto un dividendo provvisorio, corrispondente a un gross yield di circa il 2,3%. Prevedono un quarto trimestre solido
, come dimostrato dalle solide tariffe spot garantite finora da DIS, e aumentano la stima dei profitti per l'esercizio 2025 del 24,8%, trainata da un +7,7% al livello medio di TCE previsto, con una buona visibilità (il 77% dei giorni nave disponibili del quarto trimestre è già garantito).