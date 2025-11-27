Eurozona, massa monetaria M3 stabile a ottobre

(Teleborsa) - Stabile come da attese la crescita dellanell'nel mese di. La variazione annualizzata dell'aggregato M3, rilevata mensilmente dalla, si attesta infatti al 2,8%, invariato rispetto al mese precedente e in linea con le previsioni degli analisti. Il dato si è attestato in media al 2,9% nei tre mesi fino a ottobre.Lehanno mostrato i seguenti andamenti. Il tasso di crescita annuo dell', che comprende il circolante e i depositi overnight, è aumentato al 5,2% a ottobre, dal 5,0% di settembre. Il tasso di crescita annuo dei(M2-M1) è stato pari a -1,8% a ottobre, rispetto al -2,1% di settembre. Il tasso di crescita annuo degli(M3-M2) è sceso all'1,9% a ottobre, dal 4,3% di settembre.