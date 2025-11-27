Milano 11:37
Eurozona, massa monetaria M3 stabile a ottobre

Economia, Macroeconomia
(Teleborsa) - Stabile come da attese la crescita della massa monetaria M3 nell'Eurozona nel mese di ottobre 2025. La variazione annualizzata dell'aggregato M3, rilevata mensilmente dalla Banca Centrale Europea (BCE), si attesta infatti al 2,8%, invariato rispetto al mese precedente e in linea con le previsioni degli analisti. Il dato si è attestato in media al 2,9% nei tre mesi fino a ottobre.

Le componenti di M3 hanno mostrato i seguenti andamenti. Il tasso di crescita annuo dell'aggregato più ristretto M1, che comprende il circolante e i depositi overnight, è aumentato al 5,2% a ottobre, dal 5,0% di settembre. Il tasso di crescita annuo dei depositi a breve termine diversi dai depositi overnight (M2-M1) è stato pari a -1,8% a ottobre, rispetto al -2,1% di settembre. Il tasso di crescita annuo degli strumenti negoziabili (M3-M2) è sceso all'1,9% a ottobre, dal 4,3% di settembre.
