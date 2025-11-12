Milano 11-nov
Germania, inflazione ottobre confermata al +2,3% su anno

(Teleborsa) - È stabile l'inflazione in Germania a ottobre. Lo segnalano i dati pubblicati dall'ufficio statistico federale Destatis, in linea con i dati preliminari, che indicavano un incremento del 2,3% su base annua, ma leggermente al di sotto del 2,4% rilevato il mese precedente.

Su base mensile si registra un +0,3%, uguale alla stima preliminare e in aumento rispetto al +0,2% di settembre.

Quanto all'inflazione armonizzata, ha registrato una crescita dello 0,3% su mese (come la stima iniziale) e un aumento del 2,3% su anno (come il dato preliminare).
