Milano 17:04
43.212 +0,19%
Nasdaq 26-nov
25.237 +0,87%
Dow Jones 26-nov
47.427 +0,67%
Londra 17:04
9.686 -0,05%
Francoforte 17:03
23.783 +0,24%

Eurozona: piccolo passo in avanti per l'EURO STOXX Oil & Gas

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: piccolo passo in avanti per l'EURO STOXX Oil & Gas
Il Comparto petrolifero europeo avanza in maniera frazionale, arrivando a 438,14 punti.
Condividi
```