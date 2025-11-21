BCE, via libera al decreto italiano su vigilanza bancaria: coerente con CRD VI e indipendenza di Bankitalia

(Teleborsa) - La Banca Centrale Europea
ha dato parere favorevole
allo schema di decreto legislativo
con cui l’Italia recepisce la direttiva CRD VI
e adegua la normativa nazionale ai nuovi standard UE in materia di vigilanza bancaria
e governance
. Nel parere del 18 novembre 2025, la BCE ha confermato che le misure proposte rafforzano l’indipendenza
della Banca d’Italia
e sono coerenti con il quadro etico dell’Eurosistema e del Meccanismo di Vigilanza Unico.
Il decreto aggiorna le norme italiane su nomine, revoche e conflitti di interesse all’interno dei vertici
e del personale
di Bankitalia. La BCE rileva che la disciplina vigente è già allineata alla CRD VI, che richiede procedure trasparenti e criteri oggettivi per la selezione dei membri del direttorio, e la possibilità di revoca solo in caso di perdita dei requisiti o condanna per reati gravi. La novità principale è l’obbligo di pubblicare le motivazioni della revoca
, salvo opposizione dell’interessato.
Parte centrale della riforma riguarda la prevenzione dei conflitti di interesse
. Il decreto introduce periodi di incompatibilità
di 24 mesi per i membri del direttorio e 12 mesi per il personale di vigilanza, durante i quali non è consentito assumere incarichi presso enti vigilati, società del loro gruppo o soggetti che svolgono attività di lobbying verso Bankitalia. Previsti anche divieti
sulla negoziazione di strumenti finanziari emessi da enti vigilati e obblighi annuali di dichiarazione degli investimenti.
La BCE ha valutato positivamente anche la parte dedicata a fusioni
, scissioni
e acquisizioni
, che recepisce le deroghe previste da CRD VI per operazioni infragruppo. Bankitalia potrà stabilire, tramite atti interni, quando tali operazioni non richiedano una valutazione preventiva.