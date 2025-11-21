BCE, via libera al decreto italiano su vigilanza bancaria: coerente con CRD VI e indipendenza di Bankitalia

(Teleborsa) - Laha datoallo schema dicon cui l’Italia recepisce lae adegua la normativa nazionale ai nuovi standard UE in materia di. Nel parere del 18 novembre 2025, la BCE ha confermato che le misure proposte rafforzano l’dellae sono coerenti con il quadro etico dell’Eurosistema e del Meccanismo di Vigilanza Unico.Il decreto aggiorna le norme italiane su nomine, revoche e conflitti di interesse all’interno deie deldi Bankitalia. La BCE rileva che la disciplina vigente è già allineata alla CRD VI, che richiede procedure trasparenti e criteri oggettivi per la selezione dei membri del direttorio, e la possibilità di revoca solo in caso di perdita dei requisiti o condanna per reati gravi. La novità principale è l’obbligo di pubblicare le, salvo opposizione dell’interessato.Parte centrale della riforma riguarda la prevenzione dei. Il decreto introducedi 24 mesi per i membri del direttorio e 12 mesi per il personale di vigilanza, durante i quali non è consentito assumere incarichi presso enti vigilati, società del loro gruppo o soggetti che svolgono attività di lobbying verso Bankitalia. Previsti anchesulla negoziazione di strumenti finanziari emessi da enti vigilati e obblighi annuali di dichiarazione degli investimenti.La BCE ha valutato positivamente anche la parte dedicata a, che recepisce le deroghe previste da CRD VI per operazioni infragruppo. Bankitalia potrà stabilire, tramite atti interni, quando tali operazioni non richiedano una valutazione preventiva.