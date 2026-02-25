Milano 9:58
47.081 +0,92%
Nasdaq 24-feb
24.977 0,00%
Dow Jones 24-feb
49.175 +0,76%
Londra 9:58
10.761 +0,75%
25.040 +0,22%

Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Nexi

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Nexi
Rialzo marcato per il gruppo attivo nel settore dei pagamenti digitali, che tratta in utile del 2,59% sui valori precedenti.
Condividi
```