Milano 13:05
47.466 +0,08%
Nasdaq 26-feb
25.034 0,00%
Dow Jones 26-feb
49.499 +0,03%
Londra 13:05
10.895 +0,44%
Francoforte 13:05
25.332 +0,17%

Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Saipem
Balza in avanti la società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,47%.
