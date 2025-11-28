Milano 27-nov
Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 27/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 27 novembre

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del principale indice di Francoforte, che in chiusura evidenzia un +0,18%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 23.317,2. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 23.993,3. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 24.669,4.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
