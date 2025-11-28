Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 27/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 27 novembre
Sostanziale invarianza per l'indice svizzero, che archivia la seduta con un +0,07%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 12.897,2, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 12.698,8. L'equilibrata forza rialzista dello SMI (Swiss Market Index) è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 13.095,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)