Bestbe Holding: dimissioni nel CdA e nomina di Caiazzo come Ceo ad interim

Bestbe Holding

(Teleborsa) -ha comunicato una serie di cambiamenti ai, a seguito delle dimissioni – con effetto immediato – del consiglieree della consigliera indipendente, motivate da ragioni personali. Il CdA ha precisato che i due non detengono azioni della società e non percepiranno indennità di cessazione. Le dimissioni di Cipollari, nominata dall’assemblea, resteranno "congelate" fino alla sua sostituzione.Contestualmente, il presidente e amministratore delegatoha rinunciato alle proprie deleghe, pur restando consigliere. Il CdA ha proceduto alla cooptazione di, designandolo presidente e CEO ad interim, con le deleghe precedentemente attribuite a Casilli. Caiazzo resterà in carica fino all’assemblea del 31 dicembre 2025, chiamata a confermarlo o sostituirlo.Il CdA ha inoltre nominatonuovo dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Dopo le recenti modifiche, ilrisulta ora composto da cinque membri: Rosario Caiazzo, quale Presidente e Amministratore Delegato, Carlo Casilli, quale Consigliere, Anna De Cesare, quale Consigliere Indipendente, Fabrizio Savino, quale Consigliere, e Emanuela Cipollari quale Consigliere Indipendente.Bestbe è alle prese con una complessache ha polverizzato il titolo (complice anche il prestito obbligazionario convertibile) e presenta una capitalizzazione di mercato inferiore a 600 mila euro.