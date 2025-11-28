Milano 27-nov
Bestbe Holding: dimissioni nel CdA e nomina di Caiazzo come Ceo ad interim

(Teleborsa) - Bestbe Holding ha comunicato una serie di cambiamenti ai vertici societari, a seguito delle dimissioni – con effetto immediato – del consigliere Angelo Paletta e della consigliera indipendente Emanuela Cipollari, motivate da ragioni personali. Il CdA ha precisato che i due non detengono azioni della società e non percepiranno indennità di cessazione. Le dimissioni di Cipollari, nominata dall’assemblea, resteranno "congelate" fino alla sua sostituzione.

Contestualmente, il presidente e amministratore delegato Carlo Casilli ha rinunciato alle proprie deleghe, pur restando consigliere. Il CdA ha proceduto alla cooptazione di Rosario Caiazzo, designandolo presidente e CEO ad interim, con le deleghe precedentemente attribuite a Casilli. Caiazzo resterà in carica fino all’assemblea del 31 dicembre 2025, chiamata a confermarlo o sostituirlo.

Il CdA ha inoltre nominato Giovanni Ventriglia nuovo dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Dopo le recenti modifiche, il board risulta ora composto da cinque membri: Rosario Caiazzo, quale Presidente e Amministratore Delegato, Carlo Casilli, quale Consigliere, Anna De Cesare, quale Consigliere Indipendente, Fabrizio Savino, quale Consigliere, e Emanuela Cipollari quale Consigliere Indipendente.

Bestbe è alle prese con una complessa ristrutturazione che ha polverizzato il titolo (complice anche il prestito obbligazionario convertibile) e presenta una capitalizzazione di mercato inferiore a 600 mila euro.

