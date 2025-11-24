Banca Profilo, CdA nomina Rosy Alaia come consigliere indipendente

Banca Profilo

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, riunitosi venerdì 21 novembre, ha deliberato la cooptazione di Rosy Alaia quale Consigliere indipendente non esecutivo, su proposta del Comitato Nomine, Governance e Sostenibilità e previo parere favorevole del Collegio Sindacale.La nomina, spiega una nota, consente di ripristinare la piena composizione dell’organo amministrativo nel rispetto della disciplina in materia di presenza della maggioranza di amministratori indipendenti a seguito delle recenti dimissioni di Paola Santarelli.Sulla base delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata da Alaia, il Consiglio di Amministrazione, con il supporto del Comitato Nomine, Governance e Sostenibilità, ha accertato: la sussistenza dei requisiti e dei criteri di idoneità previsti dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 169/2020; il possesso del requisito di indipendenza ai sensi del D.M. 169/2020, del D. Lgs. n. 58/1998 e del Codice di Corporate Governance; l’assenza di situazioni rilevanti ai fini della disciplina in materia di interlocking di cui all’art.36 del D.L. 201/2011; l’assenza di ulteriori cause ostative all’assunzione della carica; la piena coerenza del profilo della nuova Consigliera con il quadro quali-quantitativo del Consiglio definito ai sensi della normativa vigente.Sulla base delle informazioni disponibili, Alaia non detiene azioni della Banca.