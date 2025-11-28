GT Talent Group, sfuma l’offerta precedente: il CdA valuta un nuovo investitore

(Teleborsa) - GT Talent Group
ha comunicato che il CdA, riunitosi il 27 novembre, ha preso atto della decadenza della precedente proposta di investimento presentata da Fortezza Capital Holding
e Global Capital Investment
.
La società ha esaminato una nuova proposta
arrivata lo stesso giorno da un potenziale investitore
, mirata al rafforzamento patrimoniale e finanziario del gruppo. Il presidente e CEO Cosimo Saracino
ha ricevuto mandato per negoziare le condizioni dell’operazione, con l’obiettivo di avviare rapidamente il percorso di risanamento societario.(Foto: © rawpixel)