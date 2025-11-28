Milano 10:13
GT Talent Group, sfuma l’offerta precedente: il CdA valuta un nuovo investitore

Finanza
GT Talent Group, sfuma l’offerta precedente: il CdA valuta un nuovo investitore
(Teleborsa) - GT Talent Group ha comunicato che il CdA, riunitosi il 27 novembre, ha preso atto della decadenza della precedente proposta di investimento presentata da Fortezza Capital Holding e Global Capital Investment.

La società ha esaminato una nuova proposta arrivata lo stesso giorno da un potenziale investitore, mirata al rafforzamento patrimoniale e finanziario del gruppo. Il presidente e CEO Cosimo Saracino ha ricevuto mandato per negoziare le condizioni dell’operazione, con l’obiettivo di avviare rapidamente il percorso di risanamento societario.

(Foto: © rawpixel)
