Milano 10:13
43.175 -0,10%
Nasdaq 26-nov
25.237 0,00%
Dow Jones 26-nov
47.427 0,00%
Londra 10:13
9.706 +0,13%
Francoforte 10:13
23.761 -0,03%

Francoforte: brillante l'andamento di Rational Aktiengesellschaft

Migliori e peggiori
Francoforte: brillante l'andamento di Rational Aktiengesellschaft
(Teleborsa) - Bene Rational Aktiengesellschaft, con un rialzo dell'1,82%.

Se si analizza l'andamento del titolo con il Germany MDAX su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.


Lo scenario di medio periodo di Rational Aktiengesellschaft ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 649,8 Euro. Supporto a 637,3. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 662,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```