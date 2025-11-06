Milano 10:21
43.324 -0,26%
Nasdaq 5-nov
25.620 0,00%
Dow Jones 5-nov
47.311 +0,48%
Londra 10:21
9.762 -0,16%
Francoforte 10:20
24.008 -0,17%

Francoforte: allunga il passo Rational Aktiengesellschaft

(Teleborsa) - Brilla Rational Aktiengesellschaft, che passa di mano con un aumento del 7,20%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Rational Aktiengesellschaft evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Rational Aktiengesellschaft rispetto all'indice.


Lo scenario di breve periodo di Rational Aktiengesellschaft evidenzia un declino dei corsi verso area 644,5 Euro con prima area di resistenza vista a 674. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 626,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
