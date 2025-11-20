Milano 10:05
43.056 +0,95%
Nasdaq 19-nov
24.641 0,00%
Dow Jones 19-nov
46.139 +0,10%
Londra 10:05
9.567 +0,63%
Francoforte 10:05
23.410 +1,07%

Francoforte: brillante l'andamento di Nordex

Scambia in profit Nordex, che lievita dell'1,94%.
