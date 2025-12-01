Milano 17:35
43.259 -0,22%
Nasdaq 19:32
25.420 -0,06%
Dow Jones 19:32
47.548 -0,35%
Londra 17:35
9.703 -0,18%
Francoforte 17:35
23.589 -1,04%

Francoforte: andamento negativo per Rational Aktiengesellschaft

(Teleborsa) - Ribasso per Rational Aktiengesellschaft, che presenta una flessione del 2,17%.

Lo scenario su base settimanale di Rational Aktiengesellschaft rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


L'esame di breve periodo di Rational Aktiengesellschaft classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 636,3 Euro e primo supporto individuato a 626,8. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 645,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
