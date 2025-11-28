Milano 13:48
43.244 +0,06%
Nasdaq 26-nov
25.237 0,00%
Dow Jones 26-nov
47.427 0,00%
Londra 13:48
9.708 +0,15%
Francoforte 13:48
23.817 +0,21%

Francoforte: scambi negativi per Puma

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Composto ribasso per Puma, in flessione dell'1,85% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Puma evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Puma rispetto all'indice.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 20,16 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 19,52. L'equilibrata forza rialzista di Puma è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 20,79.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
