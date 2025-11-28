Francoforte: scambi negativi per Puma

(Teleborsa) - Composto ribasso per Puma
, in flessione dell'1,85% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Puma
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Puma
rispetto all'indice.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 20,16 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 19,52. L'equilibrata forza rialzista di Puma
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 20,79.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)