Milano 10:08
44.438 -0,71%
Nasdaq 13-nov
24.993 0,00%
Dow Jones 13-nov
47.457 -1,65%
Londra 10:08
9.706 -1,04%
Francoforte 10:08
23.887 -0,64%

Piazza Affari: scambi in positivo per Ferragamo

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: scambi in positivo per Ferragamo
Balza in avanti la maison del lusso, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,17%.
Condividi
```