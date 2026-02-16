Milano 17:29
Piazza Affari: andamento negativo per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
Giornata negativa per il comparto del commercio in Italia, che continua la seduta a 109.303,82 punti, in calo dello 0,79%.
