Piazza Affari: performance negativa per il comparto media dell'Italia

Perde terreno l'indice media italiano, che retrocede a 9.544,02 punti, ritracciando dello 0,99%.
