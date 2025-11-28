Milano 15:30
43.300 +0,18%
Nasdaq 15:30
25.300 +0,25%
Dow Jones 15:30
47.510 +0,17%
Londra 15:30
9.713 +0,20%
Francoforte 15:30
23.837 +0,29%

Prezzi consumo Germania (MoM) in novembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Prezzi consumo Germania (MoM) in novembre
Germania, Prezzi consumo in novembre su base mensile (MoM) -0,2%, in calo rispetto al precedente +0,3% (in linea con le stime degli analisti).
Condividi
```