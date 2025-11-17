KKR accordo con PayPal per acquistare fino a 65 miliardi di euro di prestiti BNPL

(Teleborsa) - KKR & Co.
ha concordato l’acquisto di buy-now, pay-later
(BNPL) per un valore massimo di 65 miliardi di euro
da PayPal Holdings Inc.
Si amplia quindi l’intesa avviata due anni fa che fissava a 40 miliardi di euro il volume massimo acquistabile. Secondo quanto riportato da Bloomberg, l’operazione prevede anche un impegno di credito rotativo
da 6 miliardi di euro
, che consentirà ai fondi e ai conti gestiti da KKR di rilevare prestiti originati da PayPal in Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito.
Dall'accordo del 2023 i fondi di credito KKR hanno rilevato la maggior parte dei prestiti BNPL europei
di PayPal. Il gruppo fintech continuerà tuttavia a gestire tutte le attività rivolte ai clienti
, dalle procedure di underwriting ai servizi di assistenza.
PayPal aveva già considerato l’impatto dell’operazione nelle guidance
PayPal aveva già considerato l'impatto dell'operazione nelle guidance per il quarto trimestre e per l'intero esercizio fornite nell'ultima trimestrale.