TSMC, ricavi in aumento del 16,9% su base annua a ottobre

(Teleborsa) - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company
(TSMC), il più grande produttore indipendente di semiconduttori al mondo, ha annunciato che i ricavi netti
per ottobre 2025 sono stati pari a circa 367,44 miliardi di dollari taiwanesi
(circa 10,3 miliardi di euro), con un aumento del 16,9% rispetto a ottobre 2025 e dell'11% rispetto a ottobre 2024.
I ricavi da gennaio ad agosto 2025
sono stati pari a 3.130,44 miliardi di dollari taiwanesi
(circa 87,5 miliardi di euro), con un aumento del 33,8% rispetto allo stesso periodo del 2024.