Milano 7-nov
42.918 0,00%
Nasdaq 7-nov
25.060 -0,28%
Dow Jones 7-nov
46.987 +0,16%
Londra 7-nov
9.683 -0,55%
Francoforte 7-nov
23.570 0,00%

TSMC, ricavi in aumento del 16,9% su base annua a ottobre

Finanza
TSMC, ricavi in aumento del 16,9% su base annua a ottobre
(Teleborsa) - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), il più grande produttore indipendente di semiconduttori al mondo, ha annunciato che i ricavi netti per ottobre 2025 sono stati pari a circa 367,44 miliardi di dollari taiwanesi (circa 10,3 miliardi di euro), con un aumento del 16,9% rispetto a ottobre 2025 e dell'11% rispetto a ottobre 2024.

I ricavi da gennaio ad agosto 2025 sono stati pari a 3.130,44 miliardi di dollari taiwanesi (circa 87,5 miliardi di euro), con un aumento del 33,8% rispetto allo stesso periodo del 2024.
Condividi
```