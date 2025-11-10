TSMC, ricavi in aumento del 16,9% su base annua a ottobre

(Teleborsa) -(TSMC), il più grande produttore indipendente di semiconduttori al mondo, ha annunciato che iper ottobre 2025 sono stati pari a circa(circa 10,3 miliardi di euro), con un aumento del 16,9% rispetto a ottobre 2025 e dell'11% rispetto a ottobre 2024.I ricavisono stati pari a(circa 87,5 miliardi di euro), con un aumento del 33,8% rispetto allo stesso periodo del 2024.