Assoreti, ad ottobre le reti di consulenza realizzano una raccolta netta di 6 miliardi di euro
(Teleborsa) - Ad ottobre le Reti di consulenza realizzano una raccolta netta di 6 miliardi di euro con una crescita del 62,3% rispetto al mese di settembre e del 5,9% nel confronto su base annuale. Le risorse nette destinate ai prodotti del risparmio gestito aumentano del 10,3% rispetto al mese di ottobre dell’anno precedente, con una valorizzazione complessiva pari a 3,2 miliardi. Gli investimenti netti realizzati sugli strumenti finanziari amministrati raggiungono complessivamente i 4,2 miliardi di euro; il deciso incremento tendenziale è attribuibile principalmente all’attività realizzata sul mercato primario e, in particolare, al collocamento del Btp Valore avvenuto nell’ultima decade del mese. A questo si accompagna la prevalenza delle movimentazioni in uscita da conti correnti e depositi per quasi 1,5 miliardi di euro.

Il bilancio da inizio anno sale quindi a 47,5 miliardi di euro e segna un incremento del 17,6% rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente; le risorse nette indirizzate ai prodotti del risparmio gestito ammontano a quasi 30 miliardi di euro con una crescita del 62,1% nel confronto su base annuale.

La raccolta netta mensile associata al servizio di consulenza con fee si attesta a 1,2 miliardi di euro con un aumento dei volumi del 7,4% rispetto al mese di ottobre del 2024; il bilancio da inizio anno, pari a 12,3 miliardi di euro, segna quindi una crescita del 9,6% a/a. Ancora in crescita il numero di clienti seguiti dalle Reti di consulenza, prossimo ai 5,4 milioni, con un aumento di oltre 27 mila unità rispetto a settembre 2025.

"I dati di ottobre confermano la strategia di diversificazione che le Reti portano avanti nell’esclusivo interesse dei propri clienti", dichiara Marco Tofanelli, Segretario Generale dell’Associazione.

La distribuzione diretta di quote di fondi comuni di investimento determina volumi di raccolta netta in crescita (+15,9% a/a) e pari a 1,7 miliardi di euro; si conferma il maggiore orientamento all’investimento in fondi obbligazionari (1,4 miliardi), mentre per i prodotti azionari e bilanciati si riscontra la prevalenza dei riscatti.

I versamenti netti realizzati sul comparto assicurativo/previdenziale risultano pari a 915 milioni di euro (+4,6% a/a); più della metà delle risorse nette viene investita in unit linked (522 milioni). La raccolta netta in gestioni patrimoniali individuali si attesta a 627 milioni di euro (+5,2% a/a) con un maggiore investimento in gestioni patrimoniali in fondi (382 milioni).

Ad ottobre, quindi, il contributo complessivo delle Reti al sistema degli Oicr aperti, attraverso la distribuzione diretta e indiretta di quote, è positivo per 2,7 miliardi di euro; da inizio anno, l’apporto delle Reti si attesta a 24,3 miliardi, compensando i deflussi attribuibili all’insieme degli altri operatori sul mercato e portando in positivo il bilancio dell’intera industria (16,6 miliardi di euro).

La raccolta netta realizzata sugli strumenti finanziari amministrati coinvolge prevalentemente i titoli di Stato (2,7 miliardi) e le obbligazioni corporate (802 milioni); si conferma il crescente interesse nei confronti degli exchange traded product (568 milioni) e, più in particolare, degli etf.
