Assoreti, ad ottobre le reti di consulenza realizzano una raccolta netta di 6 miliardi di euro

(Teleborsa) - Ad ottobre lerealizzano una raccolta netta dicon una crescita del 62,3% rispetto al mese di settembre e del 5,9% nel confronto su base annuale. Ledestinate ai prodotti delaumentano del 10,3% rispetto al mese di ottobre dell’anno precedente, con una valorizzazione complessiva pari a 3,2 miliardi. Glirealizzati sugli strumenti finanziari amministrati raggiungono complessivamente i 4,2 miliardi di euro; il deciso incremento tendenziale è attribuibile principalmente all’attività realizzata sul mercato primario e, in particolare, al collocamento delavvenuto nell’ultima decade del mese. A questo si accompagna la prevalenza delle movimentazioni in uscita da conti correnti e depositi per quasi 1,5 miliardi di euro.Il bilancio da inizio anno sale quindi ae segna un incremento del 17,6% rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente; le risorse nette indirizzate ai prodotti del risparmio gestito ammontano a quasi 30 miliardi di euro con una crescita del 62,1% nel confronto su base annuale.Laassociata alsi attesta acon un aumento dei volumi del 7,4% rispetto al mese di ottobre del 2024; il bilancio da inizio anno, pari a 12,3 miliardi di euro, segna quindi una crescita del 9,6% a/a. Ancora in crescita il numero diseguiti dalle Reti di consulenza, prossimo ai 5,4 milioni, con un aumento di oltre 27 mila unità rispetto a settembre 2025."I dati di ottobre confermano la strategia di diversificazione che le Reti portano avanti nell’esclusivo interesse dei propri clienti", dichiara, Segretario Generale dell’Associazione.Ladeterminadi raccolta netta in crescita (+15,9% a/a) e pari a 1,7 miliardi di euro; si conferma il maggiore orientamento all’investimento in(1,4 miliardi), mentre per i prodotti azionari e bilanciati si riscontra la prevalenza dei riscatti.realizzati sul comparto assicurativo/previdenziale risultano pari a 915 milioni di euro (+4,6% a/a); più della metà delle risorse nette viene investita in unit linked (522 milioni). La raccolta netta insi attesta a 627 milioni di euro (+5,2% a/a) con un maggiore investimento in gestioni patrimoniali in fondi (382 milioni).Ad ottobre, quindi, il contributo complessivo delle Reti al sistema degli, attraverso la distribuzione diretta e indiretta di quote, è positivo per 2,7 miliardi di euro; da inizio anno, l’apporto delle Reti si attesta a 24,3 miliardi, compensando i deflussi attribuibili all’insieme degli altri operatori sul mercato e portando in positivo il bilancio dell’intera industria (16,6 miliardi di euro).La raccolta netta realizzata sugli strumenti finanziari amministrati coinvolge prevalentemente i(2,7 miliardi) e le(802 milioni); si conferma il crescente interesse nei confronti degli exchange traded product (568 milioni) e, più in particolare, degli