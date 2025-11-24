INPS: il CIV delibera le direttrici strategiche sulle funzioni dell’Istituto e le linee per la sua riorganizzazione

(Teleborsa) - Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’Inps
ha approvato nella seduta di oggi 24 novembre la delibera
con la quale indica le nuove direttrici strategiche
relative alla funzione, all’organizzazione e all’attività dell’Istituto. Nell’ambito della normativa vigente, la delibera delinea le funzioni che l’Istituto è chiamato a ricoprire
, assumendo un ruolo sempre più importante nel Paese per favorirne la coesione sociale.
Un ruolo diverso e più rilevante, considerando la crescita della domanda sociale derivante dalle trasformazioni in atto, caratterizzate dal progressivo invecchiamento della popolazione, dalla crescita della mobilità e discontinuità nel lavoro e del disagio economico, dalle sfide sempre più complesse per le imprese, ma anche dalle potenzialità offerte dalle nuove tecnologie e dalle diffuse conoscenze culturali, scientifiche, professionali e imprenditoriali.
Il provvedimento adottato prevede quindi di rafforzare il ruolo dell’Istituto
, in particolare nei territori, quale promotore delle reti di collaborazione con gli altri soggetti istituzionali e associativi sulle principali politiche sociali e del lavoro, come il sostegno alle famiglie e il contrasto alla povertà, la disabilità e non autosufficienza, le politiche del lavoro, di genere e della legalità, con una particolare attenzione ai giovani.
La delibera, inoltre, contiene le linee di indirizzo per una modifica del modello organizzativo dell’Istituto, nel territorio e a livello centrale,
per essere più aderente alle trasformazioni in corso, più vicino all’utenza e per migliorare la qualità dei servizi, raccordando le politiche organizzative con quelle della gestione e dello sviluppo del personale e dei programmi di trasformazione digitale.
Per realizzare concretamente questi obiettivi strategici si prevede che gli organi gestionali dell’Istituto definiscano un programma operativo pluriennale 2026-28.