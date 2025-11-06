ANCI e CDP: al via una piattaforma di collaborazione per accrescere la competitività dei territori

(Teleborsa) -e l’rafforzano il loro legame storico con la firma di unvolto a sostenere la competitività dei territori. L’accordo, frutto di un dialogo costante tra le due Istituzioni, è stato siglato dal, e dall’presso laCon quest’accordo vengono poste le basi per la costituzione di unache permetterà di produrre sinergie tramite l’applicazione di modelli d’intervento innovativi, lo sviluppo di competenze specifiche e di nuovi strumenti di finanziamento.Le due Istituzioni realizzerannoper rendere sempre più efficace l’operato dei Comuni a favore dei territori, grazie non solo al supporto economicoma anche a servizi di advisory in grado di promuovere investimenti e attrarre l’interesse di operatori privati. Tra i settori di collaborazione individuati dall’accordo anche quello che riguarda le diverse forme dell’abitare sociale per un’offerta residenziale più inclusiva. Questi obiettivi verranno perseguiti attraverso, con particolare attenzione al tema del Partenariato Pubblico-Privato quale modalità di cooperazione finalizzata ad innalzare la qualità e l’efficienza delle prestazioni offerte alla collettività.In particolare, ilsu cui orientare l’attività:- laper il potenziamento delle capacità progettuali e di spesa degli Enti locali, il supporto specialistico e - l’elaborazione di soluzioni finanziarie tarate sulle priorità dei territori;- la, di iniziative promosse da CDP presso Comuni e Città Metropolitane, incluse quelle dedicate a facilitare l’accesso delle PA locali al credito e ai fondi europei;- l’per promuovere la conoscenza delle opportunità sul fronte dell’innovazione sociale, a favore della cittadinanza, e della finanza d’impatto, per generare maggiori benefici;- lasulla competitività dell’economia reale, con focus sui servizi pubblici e sulle infrastrutture strategiche."La firma di oggi rappresenta une allo stesso tempo l’avvio di un nuovo percorso condiviso per valorizzare il patrimonio e l’immenso potenziale espresso dalle comunità locali. Per Cassa Depositi e Prestiti il sostegno ai Comuni è da sempre una vocazione e il Piano Strategico 2025-2027 prevede di rafforzare ancora il ruolo di CDP come Istituto nazionale di promozione con un approccio sempre più innovativo. Siamo anche impegnati ad accrescere la vicinanza ai territori attraverso l’ampliamento dei presidi locali del Gruppo e il potenziamento del loro ruolo. Unendo le forze e le esperienze potremo contribuire a una dinamica virtuosa capace di produrre vantaggi per tutto il Paese", ha dichiarato"L'Intesa con Cassa Depositi e Prestiti valorizza il ruolo dei Comuni, riconoscendoli come i principali investitori pubblici, anche alla luce dei risultati positivi maturati con l’esperienza del PNRR. Attraverso il supporto consulenziale e strumenti finanziari innovativi, necessari per sbloccare i progetti, si crea un importante potenziale volano, strategico per la crescita dei territori e dell'intero Paese. Questa collaborazione consentirà di, stimolando lo sviluppo di partenariati pubblico-privati e trasformando le esigenze dei territori in investimenti efficaci ed equi per le nostre comunità. Il protocollo segna un consolidamento dello storico rapporto con CDP, ma soprattutto un passo in avanti per offrire risposte concrete ai cittadini e nuovi strumenti di operatività ai Comuni", ha commentato