ANCI e CDP: al via una piattaforma di collaborazione per accrescere la competitività dei territori

(Teleborsa) - Cassa Depositi e Prestiti (CDP)
e l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI)
rafforzano il loro legame storico con la firma di un Protocollo di intesa
volto a sostenere la competitività dei territori. L’accordo, frutto di un dialogo costante tra le due Istituzioni, è stato siglato dal Presidente di ANCI
e Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi
, e dall’Amministratore Delegato di CDP, Dario Scannapieco,
presso la sede di Cassa Depositi e Prestiti a Roma.
Con quest’accordo vengono poste le basi per la costituzione di una piattaforma di collaborazione strategica
che permetterà di produrre sinergie tramite l’applicazione di modelli d’intervento innovativi, lo sviluppo di competenze specifiche e di nuovi strumenti di finanziamento.
Le due Istituzioni realizzeranno iniziative congiunte
per rendere sempre più efficace l’operato dei Comuni a favore dei territori, grazie non solo al supporto economicoma anche a servizi di advisory in grado di promuovere investimenti e attrarre l’interesse di operatori privati. Tra i settori di collaborazione individuati dall’accordo anche quello che riguarda le diverse forme dell’abitare sociale per un’offerta residenziale più inclusiva. Questi obiettivi verranno perseguiti attraverso momenti di confronto e formazione
, con particolare attenzione al tema del Partenariato Pubblico-Privato quale modalità di cooperazione finalizzata ad innalzare la qualità e l’efficienza delle prestazioni offerte alla collettività.
In particolare, il Protocollo d’intesa indica quattro principali linee d’intervento
su cui orientare l’attività:
- la condivisione di esperienze
per il potenziamento delle capacità progettuali e di spesa degli Enti locali, il supporto specialistico e - l’elaborazione di soluzioni finanziarie tarate sulle priorità dei territori;
- la diffusione, tramite ANCI e ANCI Regionali
, di iniziative promosse da CDP presso Comuni e Città Metropolitane, incluse quelle dedicate a facilitare l’accesso delle PA locali al credito e ai fondi europei;
- l’organizzazione di incontri
per promuovere la conoscenza delle opportunità sul fronte dell’innovazione sociale, a favore della cittadinanza, e della finanza d’impatto, per generare maggiori benefici;
- la predisposizione di approfondimenti e analisi
sulla competitività dell’economia reale, con focus sui servizi pubblici e sulle infrastrutture strategiche.
"La firma di oggi rappresenta un ulteriore coronamento della storica collaborazione tra CDP e ANCI
e allo stesso tempo l’avvio di un nuovo percorso condiviso per valorizzare il patrimonio e l’immenso potenziale espresso dalle comunità locali. Per Cassa Depositi e Prestiti il sostegno ai Comuni è da sempre una vocazione e il Piano Strategico 2025-2027 prevede di rafforzare ancora il ruolo di CDP come Istituto nazionale di promozione con un approccio sempre più innovativo. Siamo anche impegnati ad accrescere la vicinanza ai territori attraverso l’ampliamento dei presidi locali del Gruppo e il potenziamento del loro ruolo. Unendo le forze e le esperienze potremo contribuire a una dinamica virtuosa capace di produrre vantaggi per tutto il Paese", ha dichiarato Dario Scannapieco, Amministratore Delegato di CDP.
"L'Intesa con Cassa Depositi e Prestiti valorizza il ruolo dei Comuni, riconoscendoli come i principali investitori pubblici, anche alla luce dei risultati positivi maturati con l’esperienza del PNRR. Attraverso il supporto consulenziale e strumenti finanziari innovativi, necessari per sbloccare i progetti, si crea un importante potenziale volano, strategico per la crescita dei territori e dell'intero Paese. Questa collaborazione consentirà di accelerare i processi sulla rigenerazione urbana e l'abitare sociale
, stimolando lo sviluppo di partenariati pubblico-privati e trasformando le esigenze dei territori in investimenti efficaci ed equi per le nostre comunità. Il protocollo segna un consolidamento dello storico rapporto con CDP, ma soprattutto un passo in avanti per offrire risposte concrete ai cittadini e nuovi strumenti di operatività ai Comuni", ha commentato Gaetano Manfredi, Presidente di ANCI.