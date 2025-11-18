Zangrillo: “Confronto con le PA dei paesi dei Balcani Occidentali fondamentale per la crescita delle organizzazioni”

(Teleborsa) - Il ministro Paolo Zangrillo ha presieduto a Palazzo Vidoni
la riunione annuale dei Ministri per la Pubblica Amministrazione dei sei Paesi dei Balcani Occidentali
, organizzata dalla Regional School of Public Administration (ReSPA)
. Il formato, riunitosi nell’ottobre 2024 a Lubiana, è tornato ad incontrarsi oggi a Roma in un momento cruciale per le prospettive di adesione dei Paesi candidati all’Unione Europea, a poche settimane dalla presentazione del 'Pacchetto Allargamento' della Commissione, il 4 novembre
.
In tale contesto, la Commissione Europea ha evidenziato con forza la centralità delle riforme della pubblica amministrazione
come fattore abilitante fra i fondamentali del processo di adesione all’Unione Europea, indicando nel rafforzamento della capacità amministrativa, nella modernizzazione della gestione delle risorse umane, e nel necessario passaggio dalla fase di elaborazione a quella di esecuzione delle riforme le tre priorità di azione per i prossimi anni.
La riunione annuale dei Ministri per la Pubblica Amministrazione ha coinciso con la cerimonia conclusiva dell’edizione 2025 del Italy–Western Balkans Capacity Building Programme, programma di assistenza tecnica e formazione finanziato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con il supporto del Dipartimento della Funzione Pubblica e la collaborazione della Scuola Nazionale dell’Amministrazione - SNA e di ReSPA . Il programma ha coinvolto oltre una settantina di dirigenti pubblici dei sei Paesi balcanici,
attraverso incontri formativi e scambi di esperienze ospitati in Italia e a Podgorica.
"L’incontro di oggi rappresenta un momento internazionale fondamentale da noi ospitato al Dipartimento della Funzione Pubblica e sottolinea l’importanza della cooperazione amministrativa nella regione dei Balcani Occidentali: ringrazio pertanto la Regional School of Public Administration per essere nostro partner strategico in un ciclo virtuoso di scambi di esperienze fra pari.
La Pubblica amministrazione italiana sta compiendo passi in avanti importanti sul versante del reclutamento, della formazione e su sistemi di valutazione del personale capaci di premiare il merito", così il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo al termine dell’incontro.