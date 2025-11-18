Zangrillo: “Confronto con le PA dei paesi dei Balcani Occidentali fondamentale per la crescita delle organizzazioni”

(Teleborsa) - Il ministrola, organizzata dalla. Il formato, riunitosi nell’ottobre 2024 a Lubiana, è tornato ad incontrarsi oggi a Roma in un momento cruciale per le prospettive di adesione dei Paesi candidati all’Unione Europea, a poche settimane dalla presentazione delIn tale contesto,come fattore abilitante fra i fondamentali del processo di adesione all’Unione Europea, indicando nel rafforzamento della capacità amministrativa, nella modernizzazione della gestione delle risorse umane, e nel necessario passaggio dalla fase di elaborazione a quella di esecuzione delle riformeLa riunione annuale dei Ministri per la Pubblica Amministrazione ha coinciso con la cerimonia conclusiva dell’edizione 2025 del Italy–Western Balkans Capacity Building Programme, programma di assistenza tecnica e formazione finanziato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con il supporto del Dipartimento della Funzione Pubblica e la collaborazione della Scuola Nazionale dell’Amministrazione - SNA e di ReSPA . Il programma ha coinvoltoattraverso incontri formativi e scambi di esperienze ospitati in Italia e a Podgorica."L’incontro di oggi rappresenta un momento internazionale fondamentale da noi ospitato al Dipartimento della Funzione Pubblica e sottolinea l’importanza della cooperazione amministrativa nella regione dei Balcani Occidentali:La Pubblica amministrazione italiana sta compiendo passi in avanti importanti sul versante del reclutamento, della formazione e su sistemi di valutazione del personale capaci di premiare il merito", così il