Milano 17:35
43.259 -0,22%
Nasdaq 19:29
25.411 -0,10%
Dow Jones 19:29
47.535 -0,38%
Londra 17:35
9.703 -0,18%
Francoforte 17:35
23.589 -1,04%

Borsa: Perde poco Parigi, in flessione dello 0,32%

Il CAC40 archivia la giornata a 8.097 punti

Borsa: Perde poco Parigi, in flessione dello 0,32%
Parigi segna un mediocre calo dello 0,32%, terminando gli scambi a 8.097 punti.
