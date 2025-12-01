Milano
17:35
43.259
-0,22%
Nasdaq
19:29
25.411
-0,10%
Dow Jones
19:29
47.535
-0,38%
Londra
17:35
9.703
-0,18%
Francoforte
17:35
23.589
-1,04%
Lunedì 1 Dicembre 2025, ore 19.46
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Perde poco Parigi, in flessione dello 0,32%
Borsa: Perde poco Parigi, in flessione dello 0,32%
Il CAC40 archivia la giornata a 8.097 punti
In breve
,
Finanza
01 dicembre 2025 - 17.43
Parigi segna un mediocre calo dello 0,32%, terminando gli scambi a 8.097 punti.
Condividi
Argomenti trattati
Parigi
(98)
Titoli e Indici
France Cac 40
-0,32%
