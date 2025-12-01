Competenze digitali: l’AI è in cima alle priorità delle aziende

(Teleborsa) - Un'accelerazione sugli investimenti finalizzati allo sviluppo delle competenze digitali, con particolare riferimento all'Intelligenza Artificiale. Questo il dato di sintesi di unadi diversi settori e dimensioni e commentata in un paper curato daBusiness Unit Director Education Cefriel, ed, Learning Specialist Cefriel. Oltre l'80% delle aziende intervistate considerala competenza prioritaria da sviluppare, seguita dalla cultura del dato (55%), dall'uso avanzato di strumenti collaborativi (circa 52%) e dalla cybersecurity, indicata da più del 40% del campione. Il quadro mostra una duplice esigenza: sviluppare skill innovative e di frontiera, ma al tempo stesso consolidare le competenze digitali di base per garantire una trasformazione omogenea all'interno delle organizzazioni.L'82% delle aziende coinvolte indica l'upskilling sulle tecnologie emergenti come priorità formativa. Seguono la diffusione del pensiero critico nell'uso della tecnologia (circa 50%) e la formazione di figure tecniche specialistiche (intorno al 40%). Per soddisfare bisogni sempre più complessi, le aziende adottano un mix di formati: oltre il 50% preferisce e-learning e microlearning per flessibilità e immediatezza; circa il 40% mantiene la formazione in presenza; quasi il 38% indica una preferenza per la formazione ibrida (una combinazione di modalità online e in presenza).La formazione risulta efficace quando concreta, applicabile (70%), personalizzata per il settore dell'azienda (42%) e con impatto misurabile sul business. "Le aziende indicano chiaramente una richiesta di percorsi pratici, disegnati su misura per adattarsi ai ruoli e alle esigenze reali", affermaIl principale ostacolo alla formazione resta il tempo, citato dal 50% delle aziende intervistate. Seguono i cambiamenti organizzativi (33%) e la difficoltà di reperire contenuti adeguati (25%). Nonostante le criticità, il 62% delle imprese ha aumentato gli investimenti in formazione digitale nell'ultimo anno, segnando una tendenza netta anche in scenari di incertezza.Formazione AI-centrica, con particolare attenzione allo sviluppo di pensiero critico e uso consapevole degli strumenti digitali. Casi d'uso concreti e laboratori operativi, applicati ai contesti reali e ai processi quotidiani.Percorsi personalizzati per ruolo e livello, superando l'approccio "uguale per tutti" e massimizzando l'efficienza in termini di tempo e risultato raggiunto.