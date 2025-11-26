UniCredit e Alpha Bank, forte slancio della partnership: nuove opportunità per clienti

UniCredit

(Teleborsa) - Ildellasi è riunito a Monaco di Baviera, riunendo i dirigenti di entrambi i Gruppi. L'incontro ha evidenziato il forte slancio dell'alleanza, ha presentato i risultati del biennio 2024-2025 e ha definito un programma volto a sbloccare nuove opportunità per i clienti in tutta Europa. Entrambe le organizzazioni hanno "ribadito la loro ambizione comune di dare forma a una delle collaborazioni bancarie transfrontaliere più efficaci e complete in Europa", si legge in una nota.Oltre ai progressi esaminati durante lo SteerCo, la partnership, tre mercati profondamente interconnessi attraverso scambi commerciali, investimenti e catene di fornitura. Molte aziende leader in settori come energia, infrastrutture, industria, logistica e beni di consumo svolgono attività significative in tutte e tre le aree geografiche. Grazie alla collaborazione rafforzata trae Alpha Bank, queste aziende avranno accesso a una piattaforma bancaria transfrontaliera integrata, che combina la dimensione e le competenze di UniCredit in Italia e Germania con le solide relazioni nazionali di Alpha Bank in Grecia e Cipro, a supporto delle loro ambizioni di crescita regionale."La nostra partnership con Alpha dimostra la forza della collaborazione nel promuovere l'innovazione e la competitività in tutta Europa - ha detto- Combinando la dimensione e le competenze digitali di UniCredit con la forza locale di Alpha, stiamo creando una piattaforma che offre soluzioni all'avanguardia per i clienti e accelera la crescita nei mercati chiave. Si tratta di plasmare il futuro del sistema bancario in Europa: efficiente, basato sulla tecnologia e profondamente connesso alle comunità locali. Il nostro approccio federale garantisce il rispetto delle identità nazionali, costruendo al contempo una rete realmente integrata a vantaggio dei clienti, degli azionisti e della società in generale. Insieme, stiamo definendo nuovi standard per ciò che il sistema bancario europeo può realizzare"."Insieme ai nostri partner di UniCredit, lavoriamo instancabilmente per offrire valore ai nostri clienti, aprendo nuove opportunità di crescita del loro business oltre i confini nazionali - ha aggiunto- La Germania è un partner commerciale forte e tradizionale della Grecia e i due giorni del Comitato Direttivo a Monaco hanno offerto ai nostri team un'eccellente opportunità di lavorare intensamente allo sviluppo di nuove proposte per i nostri clienti. Stiamo preparando il terreno per un coinvolgimento più mirato e mirato dei clienti nel 2026".