Milano 17:35
43.259 -0,22%
Nasdaq 19:31
25.419 -0,06%
Dow Jones 19:31
47.548 -0,35%
Londra 17:35
9.703 -0,18%
Francoforte 17:35
23.589 -1,04%

Eurozona: giornata fiacca per l'EURO STOXX Telecommunications

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: giornata fiacca per l'EURO STOXX Telecommunications
In lieve calo l'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni, che continua la giornata sotto la parità a 339,5 punti.
Condividi
```