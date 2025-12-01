Francoforte: calo per Kion

Kion

Kion

(Teleborsa) - Pressione su, che tratta con una perdita del 2,25%.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,41%, rispetto a +4,03% del).Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 64,07 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 62,52. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 65,62.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)