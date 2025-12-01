Francoforte: performance negativa per MTU Aero Engines

produttore di motori aeronautici

MTU Aero Engines

DAX

MTU Aero Engines

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il, che presenta una flessione del 2,87% sui valori precedenti.L'andamento dinella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Lo status tecnico di medio periodo diribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 349,3 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 362, mentre il primo supporto è stimato a 336,6.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)