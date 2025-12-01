Francoforte: si concentrano le vendite su Delivery Hero

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per Delivery Hero
, che mostra un decremento del 3,48%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Delivery Hero
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Delivery Hero
rispetto all'indice.
Tecnicamente, Delivery Hero
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 19,94 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 19,1. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 20,77.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)