Milano 17:35
43.259 -0,22%
Nasdaq 19:34
25.416 -0,07%
Dow Jones 19:34
47.551 -0,35%
Londra 17:35
9.703 -0,18%
Francoforte 17:35
23.589 -1,04%

Francoforte: si concentrano le vendite su Delivery Hero

Migliori e peggiori
Francoforte: si concentrano le vendite su Delivery Hero
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per Delivery Hero, che mostra un decremento del 3,48%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Delivery Hero evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Delivery Hero rispetto all'indice.


Tecnicamente, Delivery Hero è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 19,94 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 19,1. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 20,77.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```