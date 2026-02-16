Milano 9:08
Ferrari, Morgan Stanley incrementa il target price
(Teleborsa) - Morgan Stanley ha incrementato a 357 euro per azione (dai precedenti 355 euro) il target price su Ferrari, casa automobilistica di Maranello che fa parte del FTSE MIB.
