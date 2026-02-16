Milano
Lunedì 16 Febbraio 2026, ore 09.25
Ferrari, Morgan Stanley incrementa il target price
16 febbraio 2026 - 08.56
(Teleborsa) -
Morgan Stanley
ha incrementato a
357 euro
per azione (dai precedenti 355 euro) il
target price
su
Ferrari
, casa automobilistica di Maranello che fa parte del FTSE MIB.
