Morgan Stanley vede al rialzo il PIL Usa per il 2026 sostenuto da investimenti più forti

Morgan Stanley

(Teleborsa) -ha, stimando ora unin aumento dal precedente 2,4%.Tale incremento incorpora quelle che il broker ha descritto come "", citando investimenti aziendali più solidi legati all’aumento della spesa degli hyperscaler. Gli analisti ora prevedono che lanel 2026 e 2027 raggiungerà rispettivamente 720 miliardi di dollari e 882 miliardi di dollari, rispetto alle stime precedenti di 603 miliardi e 702 miliardi di dollari.La traiettoria di spesa aggiornata si estende agli, ha spiegato Morgan Stanley che ha alzato la previsione per il 2026 al 5,3% dal 3,1%. La spesa perè stimata in aumento del 6,4%, gli investimenti indel 5,8% e ledel 2,1%, implicando un contributo di 0,7 punti percentuali al PIL reale, rispetto ai 0,4 punti precedenti. Tra i fattori che hanno contribuito ad aggiornare le previsioni ci sono leLa banca, inoltre, ha evidenziato che istanno cambiando. Piuttosto che il "protezionismo commerciale", Morgan Stanley ha avvertito che un boom di"rappresenta un" se i rendimenti non si materializzano, osservando che i principali cicli di innovazione "sono stati accompagnati dae caratteristiche di boom-bust".