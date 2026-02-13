Morgan Stanley vede al rialzo il PIL Usa per il 2026 sostenuto da investimenti più forti

(Teleborsa) - Morgan Stanley
ha alzato le previsioni di crescita degli Stati Uniti per il 2026
, stimando ora un PIL reale al 2,6%
in aumento dal precedente 2,4%.
Tale incremento incorpora quelle che il broker ha descritto come "ipotesi di investimenti più forti
", citando investimenti aziendali più solidi legati all’aumento della spesa degli hyperscaler. Gli analisti ora prevedono che la spesa in conto capitale degli hyperscaler
nel 2026 e 2027 raggiungerà rispettivamente 720 miliardi di dollari e 882 miliardi di dollari, rispetto alle stime precedenti di 603 miliardi e 702 miliardi di dollari.
La traiettoria di spesa aggiornata si estende agli investimenti fissi aziendali non residenziali
, ha spiegato Morgan Stanley che ha alzato la previsione per il 2026 al 5,3% dal 3,1%. La spesa per attrezzature
è stimata in aumento del 6,4%, gli investimenti in proprietà intellettuale
del 5,8% e le strutture
del 2,1%, implicando un contributo di 0,7 punti percentuali al PIL reale, rispetto ai 0,4 punti precedenti. Tra i fattori che hanno contribuito ad aggiornare le previsioni ci sono le importazioni più forti
.
La banca, inoltre, ha evidenziato che i rischi al ribasso
stanno cambiando. Piuttosto che il "protezionismo commerciale", Morgan Stanley ha avvertito che un boom di investimenti guidato dall’IA
"rappresenta un rischio sempre maggiore
" se i rendimenti non si materializzano, osservando che i principali cicli di innovazione "sono stati accompagnati da cicli di credito
e caratteristiche di boom-bust".