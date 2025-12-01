Kaleon debutta in borsa a Milano e Parigi contemporaneamente

(Teleborsa) - Kaleon ha debuttato oggi in borsa, segmento EGM, in contemporanea a Milano e Parigi, con dei risultati decisamente positivi, come ha dichiarato Davide Molteni, amministratore delegato della società: "Il fatto di essere stati i primi e il successo che ha avuto questo dual listing è stato veramente. Essere riusciti per arrivare aè stata una cosa fantastica. È stato un percorso lungo, complesso, ma siamo stati veramente aiutati e supportati dai nostri advisor che ci hanno accompagnato, quindi la nostra esperienza è stata estremamente positiva".Kaleon S.p.A. è una società italiana attiva nel settore dell'e della, con un focus specifico sulla valorizzazione e gestione di beni monumentali, dimore storiche e proprietà di alto livello in Italia. Il modello di Kaleon non prevede l'acquisizione degli immobili, ma soltanto la gestione, che in alcuni casi parte da una ristrutturazione o da una riqualificazione gestita direttamente dall'azienda. L'operazione di quotazione, secondo Molteni, servirà a: "Acquisire nuove location da gestire ein questa nostra attività che noi riteniamo vincente sia per noi, per la nostra società, per la nostra azienda, ma anche per l'Italia".Il dual listing, avvenuto per la precisione nel segmentoper Borsa Italiana, e nel segmentoper Euronext Paris, è il primo della storia ad avvenire contemporaneamente in due borse diverse. La scelta, secondo Molteni, è dovuta alla forte sinergia esistente tra l'offerta italiana ed il mercato francese: "Noi abbiamo nelle nostre location unache amano le nostre location e che noi cerchiamo sempre di accogliere al meglio. Il mercato francese è un mercato molto interessante anche da un punto di vista finanziario e i professionisti che ci hanno seguito sono eccellenti in Francia, e quindi abbiamo deciso di seguire questa strada".Kaleon nasce come società di gestione degli immobili e delle proprietà monumentali della famiglia Borromeo, che attualmente costituiscono la totalità degli asset societari. Il percorso di quotazione serve, tra le altre cose, ad esportare questo modello verso altre, come ha spiegato il principe Vitaliano Borromeo, Presidente di Kaleon: "La nostra azienda per il momento è unica perché è l'unica che offre un modello di gestione 'asset light', per cui iche ci affideranno il loro bene potranno, invece di 'regalarlo' al FAI (fondo per l'ambiente italiano), lasciarlo cadere a pezzi, oppure aprirsi un 'buco nelle tasche' perchéin maniera economicamente sostenibile. Quindi questa soluzione gli consentirà dinel tempo e soprattutto tramandarli in maniera ottimale, con le manutenzioni operate anche usando l'esperienza che abbiamo sviluppato negli ultimi 40 anni".Secondo il principe, la forza del modello di Kaleon, anche in un'ottica di Borsa, risiede neldalle banche e da altri debiti finanziari: "Oggi la struttura del mercato finanziario italiano è abbastanza primitiva, in quanto il mercato borsistico non è molto sviluppato ed è quindi basato suio sui. Oggi questo modello non è più sostenibile vista l'attuale struttura dei mercati finanziari, quindi ritengo che Kaleon sia un apripista per una, offrendo la possibilità a tanta gente di trovare delle alternative rispetto a dover svendere il proprio bene perché non in grado di gestirlo in maniera proficua.