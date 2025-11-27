Kaleon verso debutto in Borsa con capitalizzazione di 56,5 milioni di euro

Equita SIM

(Teleborsa) -, società riconducibile alla famiglia Borromeo specializzata in attività di gestione e valorizzazione di importanti patrimoni artistici, naturali e museali con finalità turistiche, è pronta a sbarcare a Piazza Affari con unadi 56,5 milioni di euro, dopo aver18 milioni di euro. In particolare, 16,5 milioni di euro derivano dall'offerta primaria (inclusa l'offerta base e la sottoscrizione parziale della clausola di estensione per 1,5 milioni) e 1,5 milioni di euro dall'offerta secondaria riservata all'esercizio dell'opzione greenshoe. La società segnala che 2,85 milioni di euro derivano dalle azioni destinate all'offerta retail in Francia.Ilè stato pari a 4 euro per azione, al limite inferiore della forchetta individuata in precedenza (4-4,5 euro per azione). Ilè del 29,20% prima dell'eventuale esercizio dell'opzione greenshoe, 31,86% ipotizzando il pieno esercizio dell'opzione greenshoe.Ilè composto da: Vitaliano Paolo Federico Borromeo Arese Borromeo (Presidente del Consiglio di Amministrazione), Davide Angelo Francesco Molteni (Amministratore Delegato), Giberto Borromeo Arese Borromeo (Amministratore), Marina Munafò (Amministratore), Lodovico Borromeo Arese Borromeo (Amministratore), Roberto Mazzotta (Amministratore Indipendente), Alessandra Perrazzelli (Amministratore Indipendente).A seguito dell'ammissione (dopo l'eventuale esercizio dell'opzione greenshoe), l'intero capitale sociale è suddiviso in 14.125.000 azioni ordinarie così detenute:(società riconducibile al presidente) possiede 9.625.000 azioni ordinarie (), il flottante è costituito da 4.500.000 azioni ordinarie (31,86%).L'in Borsa è attesa nella seduta odierna, con l'previsto per il 1° dicembre 2025. È la prima volta che una società italiana avvia un collocamento finalizzato alla contestuale quotazione delle proprie azioni su due mercati coinvolgendo sia investitori istituzionali e qualificati europei, sia investitori retail residenti in Francia.Nel processo di quotazione, Kaleon èEmintad Italy quale advisor finanziario,quale Global Coordinator ed Euronext Growth Advisor sul mercato Euronext Growth Milan, TP ICAP quale Co-Global Coordinator e Listing Sponsor sul mercato Euronext Growth Paris.