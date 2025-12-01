Piazza Affari accoglie Kaleon: titolo vola nel primo giorno di contrattazioni

(Teleborsa) - Ottimo debutto a Piazza Affari per il titolo Kaleon
. Le azioni della società riconducibile alla famiglia Borromeo, specializzata in attività di gestione e valorizzazione di importanti patrimoni artistici, naturali e museali con finalità turistiche, vantano un progresso del 7,5% a 4,3 euro per azione, vicino ai massimi di seduta (5 euro) dopo aver avviato le negoziazioni al prezzo di 4,265 euro in aumento rispetto ai 4 euro del prezzo di collocamento.
Kaleon rappresenta la sessantaquattresima ammissione del 2025 su Euronext
. In fase di collocamento Kaleon ha raccolto 18 milioni di euro (di cui €1,5 milioni derivanti dall’opzione di greenshoe). Il flottante
al momento dell’ammissione è del 29,2% (31,86% assumendo il pieno esercizio dell’opzione di greenshoe) e la capitalizzazione di mercato all’IPO
è pari a €56,5 milioni.
Kaleon è un’azienda italiana fondata dalla famiglia Borromeo nel 1983, specializzata nella gestione e valorizzazione di importanti siti culturali e naturali. Il suo modello innovativo separa la gestione dalla proprietà, consentendo un approccio pienamente professionale. Tra i principali asset figurano luoghi iconici del Lago Maggiore, come Isola Bella, Isola Madre e Parco Pallavicino. Con oltre 40 anni di esperienza, 194 dipendenti e più di 1 milione di visitatori nel 2023, Kaleon è un punto di riferimento nel turismo culturale di alta qualità e sostenibile, con l’obiettivo di espandere la propria presenza in Italia e all’estero.Vitaliano Borromeo, Presidente di Kaleon
ha detto: "Oggi segniamo un nuovo traguardo del nostro percorso
: essere i primi a quotarci contemporaneamente sui mercati di Milano e Parigi testimonia la solidità del nostro progetto e la volontà di portare un modello realmente innovativo nel cuore dell’Europa. Con la stessa determinazione che ci guida da quarant’anni continueremo a valorizzare luoghi straordinari generando valore per i territori, sviluppo, occupazione e nuove collaborazioni locali e trasformando il patrimonio culturale in un autentico motore di crescita. L’interesse con cui il mercato ci sta accogliendo conferma quanto questa visione fosse attesa e condivisa".
EQUITA ha affiancato Kaleon nella quotazione su Euronext Growth Milan e Euronext Growth Paris.
L’operazione, che permetterà a Kaleon di accelerare il proprio percorso di crescita in Italia e all’estero, si configura ad oggi come la più grande IPO in Italia del 2025 e la prima con quotazione contestuale su Euronext Growth Milan e Euronext Growth Parigi.
In particolare, EQUITA ha assistito Kaleon in qualità di sole global coordinator, joint bookrunner ed Euronext Growth advisor.